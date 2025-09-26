matteo berrettini si arrende a casper ruud a tokyo dopo un primo set incoraggiante

Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Matteo Berrettini nell’ ATP 500 di Tokyo: l’azzurro si arrende al cospetto del norvegese Casper Ruud, numero 4 del seeding, il quale si impone con lo score di 7-6 (4) 6-2 in un’ora e 39 minuti di gioco e nel prossimo turno affronterà il qualificato australiano Aleksandar Vukic. Nel primo set i servizi sono dominanti, tanto che nei primi undici game sono appena undici i quindici vinti in risposta, con una serie di venti punti consecutivi conquistati dal giocatore in battuta dal 30-30 del quarto al 30-0 del nono game. L’unico sussulto arriva nel dodicesimo game, con Berrettini che deve annullare un set point sul 30-40, ma si salva. 🔗 Leggi su Oasport.it

