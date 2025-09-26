Matteo Berrettini si arrende a Casper Ruud a Tokyo dopo un primo set incoraggiante
Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Matteo Berrettini nell’ ATP 500 di Tokyo: l’azzurro si arrende al cospetto del norvegese Casper Ruud, numero 4 del seeding, il quale si impone con lo score di 7-6 (4) 6-2 in un’ora e 39 minuti di gioco e nel prossimo turno affronterà il qualificato australiano Aleksandar Vukic. Nel primo set i servizi sono dominanti, tanto che nei primi undici game sono appena undici i quindici vinti in risposta, con una serie di venti punti consecutivi conquistati dal giocatore in battuta dal 30-30 del quarto al 30-0 del nono game. L’unico sussulto arriva nel dodicesimo game, con Berrettini che deve annullare un set point sul 30-40, ma si salva. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: matteo - berrettini
Matteo Berrettini e la nuova fiamma: beccati insieme all’ex di Amici
Matteo Berrettini salta il prossimo torneo: rinviato il ritorno in campo dopo Wimbledon
Matteo Berrettini salta anche Kitzbühel, aveva vinto nel 2024
Intanto a Tokyo è iniziato l’ultimo match di giornata tra il nostro Matteo Berrettini e Casper Ruud! - X Vai su X
BENTORNATO MATTEO! Berrettini vince e si emoziona: una vittoria che sa di rinascita. Finalmente, ragazzi! Che emozione rivedere Matteo Berrettini vincere ed emozionarsi! ?Dopo 137 giorni di attesa e tante incertezze, il nostro campione è tornato in ca - facebook.com Vai su Facebook
Berrettini all'Atp di Tokyo 2025 si arrende a Ruud in 2 set - 12 del mondo Casper Ruud, resiste punto a punto e perde il primo set al tiebreak, ma cede nel secondo per 2- Da corriere.it
Matteo Berrettini si arrende a Casper Ruud a Tokyo dopo un primo set incoraggiante - Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Matteo Berrettini nell'ATP 500 di Tokyo: l'azzurro si arrende al cospetto del norvegese Casper Ruud, numero 4 ... Riporta oasport.it