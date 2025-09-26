Matteo Berrettini eliminato al secondo turno all' Atp di Tokyo | Ruud vince in 2 set Musetti vince con Perricard
Si ferma al secondo turno l'avventura di Matteo Berrettini all'Atp 500 di Tokyo. Oggi, venerdì 26 settembre, il romano, numero 58 del ranking Atp, è stato sconfitto dal norvegese Casper Ruud, numero 12 Atp in 2 set, con il punteggio di 7-6 (4), 6-2 in un'ora e 39' di gioco.Berrettini nella. 🔗 Leggi su Today.it
