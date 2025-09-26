Roma, 26 set. (Adnkronos) - "La nostra Repubblica è costituita prima che dalle Istituzioni dalla sua comunità, dalle persone, diverse, tutte di uguale dignità. Diverse nelle potenzialità, differenti nella creatività e nei talenti, ciascuna dotata di una irripetibile originalità, di una ricchezza preziosa che moltiplica il patrimonio comune del nostro Paese. Il primo passo è quello di consentire a tutti e a ciascuno di esprimere la propria personalità, di esprimere il meglio di se stessi. La solidarietà trasforma e produce sviluppo e benessere, la solidarietà fa diventare tutti decisamente migliori". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mattarella: 'solidarietà trasforma e produce sviluppo e benessere'