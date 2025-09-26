Mattarella lancia l’allarme e ammonisce la Flotilla | Non mettete a rischio vostra incolumità Arriva la risposta della Global Sumud | Non possiamo dire di sì

«Non possiamo dire sì a questa proposta, perché il suo scopo è quello di impedirci di navigare in acque internazionali, dove rischiamo di subire attacchi». Così la portavoce italiana della  Global Sumud Flotilla  ha commentato l’appello del presidente  Sergio Mattarella  a valutare l’offerta di mediazione del Patriarcato. «Il tema degli aiuti è fondamentale – ha aggiunto – siamo disponibili a prendere in considerazione forme di mediazione, ma non accettando di cambiare la nostra rotta. Vorrebbe dire riconoscere che un governo può agire in modo illegale senza che nessuno possa intervenire». Con parole nette e dal forte peso politico, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rivolto un appello diretto agli equipaggi della Flotilla pro Gaza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

