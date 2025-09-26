Mattarella | La solidarietà fa diventare tutti decisamente migliori

Roma, 26 set. (askanews) - "La solidarietà trasforma e produce sviluppo e benessere, la solidarietà fa diventare tutti decisamente migliori". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia di chiusura delle iniziative a carattere sociale a Castelporziano. "Questo incontro è una felice consuetudine perché sottolinea un'esperienza importante per la Tenuta di Castelporziano. Questa tenuta appartiene al popolo italiano. E quindi è bene che venga conosciuta dal più ampio numero di persone possibile. Necessariamente vi sono dei limiti di accesso legati all'esigenza di preservare l'ambiente, ma abbiamo voluto abbattere altri limiti", ha aggiunto il capo dello Stato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

