Mattarella | la diversità ci arricchisce

12.05 "La Repubblica è costituita dalla comunità, dalle persone, tutte diverse nelle potenzialità, nei talenti, ciascuna dotata di una irripetibile originalità, di una ricchezza preziosa, che moltiplica il patrimonio del Paese". Così il Presidente Mattarella chiudendo le iniziative sociali alla Tenuta di Castelporziano, tra le quali un centro diurno estivo per persone con disabilità. "Il primo passo -ha aggiunto- è quello di consentire a tutti e a ciascuno di esprimere la propria personalità e il meglio di sé". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: mattarella - diversit

#Napoli - Mattarella inaugura l' anno scolastico: "La diversità è una ricchezza da difendere" Servizio di #RitaGiaquinto #NanoTG #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook

Mattarella: Diversità di opinioni da difendere; no ai social come armi; Ai non porti a povertà culturale https://primaonline.it/2025/09/23/452076/mattarella-diversita-opinioni-da-difendere-no-ai-social-come-armi-ai-non-porti-a-poverta-culturale/… - X Vai su X

Mattarella: “Europa nata per superare logica delle guerre. Ventotene luogo ispiratore di pace” - Messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla vice presidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, in occasione della prima Conferenza europea di Ventotene per la Pace e la ... Da repubblica.it

Mattarella, Ventotene luogo ispiratore di pace e democrazia - "Ventotene da luogo di reclusione e oppressione sull'uomo e segno dell'assolutismo che gravò sull'Italia con il regime fascista, si è trasformata da tempo in uno dei luoghi ispiratori della ... Secondo ansa.it