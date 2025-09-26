Mattarella e l' invito alla Flotilla di fermarsi Conte | Ora un supplemento di riflessione I deputati dem | Parole importanti
"Il messaggio del presidente Mattarella" alla Flotilla "rimette la chiesa al centro del villaggio". A dirlo è il presidente dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, che oggi è intervenuto agli International Sardegna Award. Il leader M5s cita in particolare due aspetti dell'appello rivolto dal capo dello. 🔗 Leggi su Today.it
Se lo scopo della Flottilla è quello di far arrivare gli aiuti a Gaza forse dovrebbero accettare l'invito di Mattarella. Se invece lo scopo è lo scontro frontale con Israele, per correttezza dovrebbero dirlo chiaramente. - X Vai su X
Flotilla, Mattarella chiede agli attivisti di fermarsi: "Non mettete in pericolo la vostra incolumità". Ma la missione continua - Il capo dello Stato lancia un appello "perché raccolgano la disponibilità offerta dal Patriarcato Latino di Gerusalemme". Riporta today.it
Flotilla, la richiesta di Letizia Moratti: "Accogliere l'appello di Mattarella" - “Esprimo il mio convinto apprezzamento e la piena condivisione dell’appello del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ... Si legge su iltempo.it