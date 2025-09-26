Mattarella | Consentire a tutti di esprimere la propria personalità – Il video
"La Repubblica è costituita dalla comunità, dalle persone, tutte diverse nelle potenzialità, nei talenti, ciascuna dotata di una irripetibile originalità, di una ricchezza preziosa, che molti- plica il patrimonio del Paese". Così il Presidente Mattarella chiudendo le iniziative sociali alla Tenuta di Castelporziano, tra le quali un centro estivo per persone con disabilità. "Il primo passo -ha aggiunto- è quello di consentire a tutti e a ciascuno di esprimere la propria personalità e il meglio di sé".
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è persona troppo raffinata per non sapere che il saluto che ieri 16 settembre ha inviato ai vincitori dei concorsi per dirigente pubblico alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione, presente il suo presidente Paol
Mattarella ha firmato quattro decreti di grazia. C'è anche un ragazzo che uccise il padre violento. Il presidente della Repubblica ha graziato Gabriele Finotello, Massimo Zen, Patrizia Attinà e Ancuta Strimbu. Finotello, nato nel 1991, era cond
