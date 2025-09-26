Mattarella alla Flotilla | Non mettete a rischio la vostra incolumità
Dopo aver affondato la mediazione italiana, la Global Sumud Flotilla è pronta a riprendere il viaggio verso Gaza. I rischi sono parecchi e anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto lanciare un appello all'equipaggio: "Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre a rischio l’incolumità di ogni persona". Il capo dello Stato ha dunque invitato donne e uomini della Flotilla ad accogliere la disponibilità del Patriarcato di Gerusalemme: "A questo scopo e al fine di salvaguardare il valore dell’iniziativa assunta – valore che si è espresso con ampia risonanza e significato –appare necessario preservare l’obiettivo di far pervenire gli aiuti raccolti alla popolazione in sofferenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: mattarella - flotilla
Flotilla, salpata la nave spagnola che fornirà protezione alle imbarcazioni dirette a Gaza: ecco il pattugliatore ?Furor?. Mattarella: non mettere in pericolo vostra incolumità
Mo: appello Mattarella a Flotilla, 'accogliete disponibilità Patriarcato latino Gerusalemme'
Flotilla: appello di Mattarella, considerare l’offerta di Pizzaballa Situazione estremamente preoccupante. A bordo anche volontari pugliesi
#24settembre, Il #TG2000 delle ore 8.30 #Palestina #PapaLeoneXIV #CEI #preghiera #pace #Gaza #Gorizia #Ucraina #Estonia #Flotilla #Tajani #Mattarella #Milano #maltempo #Como #Taiwan #Kimmel #Trump #ClaudiaCardinale @tg2000it @vinmorgante - X Vai su X
#Tg2000, #11settembre 2025 - ore 12 #Polonia #Ucraina #Putin #NATO #Russia #VonDerLeyen #Mattarella #Trump #CharlieKirk #Affitti #Gaza #Israele #MedioOriente #Hamas #Netanyahu #Flotilla #Tajani #AsiliNido #PapaLeoneXIV #PrinceHarry #KingCh - facebook.com Vai su Facebook
Mattarella alla Flotilla: "Non mettete a rischio la vostra incolumità" - Dopo aver affondato la mediazione italiana, la missione pro Pal continua il suo viaggio: "Non siamo noi a dover cambiare rotta". Riporta ilgiornale.it
Mattarella “Mi rivolgo alle donne e agli uomini della Flotilla, non mettete a rischio la vostra incolumità” - ROMA (ITALPRESS) – “Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre ... Si legge su italpress.com