Mattarella alla Flotilla | Non mettete a rischio la vostra incolumità

Dopo aver affondato la mediazione italiana, la Global Sumud Flotilla è pronta a riprendere il viaggio verso Gaza. I rischi sono parecchi e anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto lanciare un appello all'equipaggio: "Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre a rischio l’incolumità di ogni persona". Il capo dello Stato ha dunque invitato donne e uomini della Flotilla ad accogliere la disponibilità del Patriarcato di Gerusalemme: "A questo scopo e al fine di salvaguardare il valore dell’iniziativa assunta – valore che si è espresso con ampia risonanza e significato –appare necessario preservare l’obiettivo di far pervenire gli aiuti raccolti alla popolazione in sofferenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

