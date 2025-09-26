Mattarella alla Flotilla | Mediate non mettete a rischio la vostra incolumità Ma l' appe
AGi - "Mi permetto di rivolgere con particolare intensità un appello alle donne e agli uomini della Flotilla perché raccolgano la disponibilità offerta dal Patriarcato Latino di Gerusalemme, anch'esso impegnato con fermezza e coraggio nella vicinanza alla popolazione di Gaza, di svolgere il compito di consegnare in sicurezza quel che la solidarietà ha destinato a bambini, donne, uomini di Gaza". Così il Capo dello Stato, nel suo "appello alle donne e agli uomini della Flotilla", diffuso dal Quirinale in un testo che si chiude con " Sergio Mattarella Presidente della Repubblica Italiana". "Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre a rischio l'incolumità di ogni persona". 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: mattarella - flotilla
Flotilla, salpata la nave spagnola che fornirà protezione alle imbarcazioni dirette a Gaza: ecco il pattugliatore ?Furor?. Mattarella: non mettere in pericolo vostra incolumità
Mo: appello Mattarella a Flotilla, 'accogliete disponibilità Patriarcato latino Gerusalemme'
Flotilla: appello di Mattarella, considerare l’offerta di Pizzaballa Situazione estremamente preoccupante. A bordo anche volontari pugliesi
La Global Sumud Flotilla respinge l’appello di Mattarella: ok a mediazioni ma no a cambio rotta. Anche la Farnesina invita a non proseguire. @ultimoranet - X Vai su X
la Repubblica. . Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rivolto un appello alla Global Sumud Flotilla: "Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la pop - facebook.com Vai su Facebook
Appello di Mattarella alla Flotilla: “Niente rischi. Accettate mediazione del Patriarcato Latino”. La risposta: “No, non cambiamo la nostra rotta” - Man mano che la Flotilla si avvicina alle acque territoriali israeliane sale la tensione. Da msn.com
FLASH: Mattarella alza la voce, l'appello a Flotilla: "Non mettete a rischio la vostra incolumità” - "Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre a rischio l’incolu ... Lo riporta affaritaliani.it