Mattarella alla Flotilla | Mediate non mettete a rischio la vostra incolumità Ma l' appe

AGI - Un segnale forte, dai toni accorati. Un appello "alle donne e agli uomini " della Flotilla affinché "raccolgano la disponibilità offerta " dal Patriarcato Latino di Gerusalemme "di svolgere il compito di consegnare in sicurezza quel che la solidarietà ha destinato a bambini, donne, uomini di Gaza ". Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella scende in campo affinché si eviti "di porre a rischio l' incolumità di ogni persona " che fa parte della missione, in modo da "far pervenire gli aiuti raccolti alla popolazione in sofferenza " nella Striscia. Il Capo dello Stato riconosce l'importanza dell' operazione, "il valore dell' iniziativa assunta ", valore che - sottolinea - "si è espresso con ampia risonanza e significato". 🔗 Leggi su Agi.it
