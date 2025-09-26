Mattarella alla Flotilla | Accettate la disponibilità offerta dal Patriarcato Latino di Ge
AGi - "Mi permetto di rivolgere con particolare intensità un appello alle donne e agli uomini della Flotilla perché raccolgano la disponibilità offerta dal Patriarcato Latino di Gerusalemme, anch'esso impegnato con fermezza e coraggio nella vicinanza alla popolazione di Gaza, di svolgere il compito di consegnare in sicurezza quel che la solidarietà ha destinato a bambini, donne, uomini di Gaza". Così il Capo dello Stato, nel suo "appello alle donne e agli uomini della Flotilla", diffuso dal Quirinale in un testo che si chiude con "Sergio Mattarella Presidente della Repubblica Italiana". "Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, dove viene gravemente calpestato con disumane sofferenze per la popolazione, richiede di evitare di porre a rischio l'incolumità di ogni persona". 🔗 Leggi su Agi.it
