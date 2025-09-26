Mattarella a Flotilla | non rischiate
13.22 "Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, richiede di evitare di porre a rischio l'incolumità di ogni persona. Mi permetto di rivolgere un appello" alla Flotilla "perché raccolga la disponibilità del Patriarcato latino di Gerusalemme a consegnare in sicurezza" gli aiuti per Gaza. Così il presidente Mattarella, che dice anche: per salvaguardare il valore dell'iniziativa appare necessario preservare l'obiettivo, cioè far pervenire gli aiuti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Flotilla, salpata la nave spagnola che fornirà protezione alle imbarcazioni dirette a Gaza: ecco il pattugliatore ?Furor?. Mattarella: non mettere in pericolo vostra incolumità
Mo: appello Mattarella a Flotilla, 'accogliete disponibilità Patriarcato latino Gerusalemme'
Flotilla: appello di Mattarella, considerare l’offerta di Pizzaballa Situazione estremamente preoccupante. A bordo anche volontari pugliesi
Mattarella alla Flotilla: «Non rischiate l'incolumità, consegnate aiuti al Patriarcato di Gerusalemme» - Il Presidente della Repubblica riconoscendo il valore dell'iniziativa invita ad accettare la mediazione della chiesa ... ilroma.net scrive
L'appello di Mattarella alla Flotilla: 'Accolga la mediazione del Patriarcato Latino' - L'intervento del presidente sulla missione degli attivisti che si erano detti intenzionati a proseguire per Gaza (ANSA) ... Da ansa.it