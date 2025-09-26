Mattarella a Flotilla | non rischiate

13.22 "Il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, richiede di evitare di porre a rischio l'incolumità di ogni persona. Mi permetto di rivolgere un appello" alla Flotilla "perché raccolga la disponibilità del Patriarcato latino di Gerusalemme a consegnare in sicurezza" gli aiuti per Gaza. Così il presidente Mattarella, che dice anche: per salvaguardare il valore dell'iniziativa appare necessario preservare l'obiettivo, cioè far pervenire gli aiuti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

