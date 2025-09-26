Mattarella a Flotilla | Consegnate gli aiuti tramite il Patriarcato latino
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lanciato un appello rivolto alle donne e agli uomini della Global Sumud Flotilla impegnati a portare aiuti umanitari a Gaza, invitandoli a non mettere a rischio la sicurezza delle persone coinvolte e ad accettare che il Patriarcato latino si occupi di consegnare gli aiuti. Mattarella, l’appello alla Global . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
In questa notizia si parla di: mattarella - flotilla
Flotilla, salpata la nave spagnola che fornirà protezione alle imbarcazioni dirette a Gaza: ecco il pattugliatore ?Furor?. Mattarella: non mettere in pericolo vostra incolumità
Mo: appello Mattarella a Flotilla, 'accogliete disponibilità Patriarcato latino Gerusalemme'
Flotilla: appello di Mattarella, considerare l’offerta di Pizzaballa Situazione estremamente preoccupante. A bordo anche volontari pugliesi
#24settembre, Il #TG2000 delle ore 8.30 #Palestina #PapaLeoneXIV #CEI #preghiera #pace #Gaza #Gorizia #Ucraina #Estonia #Flotilla #Tajani #Mattarella #Milano #maltempo #Como #Taiwan #Kimmel #Trump #ClaudiaCardinale @tg2000it @vinmorgante - X Vai su X
#Tg2000, #11settembre 2025 - ore 12 #Polonia #Ucraina #Putin #NATO #Russia #VonDerLeyen #Mattarella #Trump #CharlieKirk #Affitti #Gaza #Israele #MedioOriente #Hamas #Netanyahu #Flotilla #Tajani #AsiliNido #PapaLeoneXIV #PrinceHarry #KingCh - facebook.com Vai su Facebook
L'appello di Mattarella alla Flotilla: "Consegnate in sicurezza gli aiuti al Patriarcato Latino" - Il presidente della Repubblica si rivolge agli uomini e alle donne della missione umanitaria verso Gaza al fine di "evitare di porre a rischio ... Secondo huffingtonpost.it
Flotilla, Mattarella: “Iniziativa di valore, far arrivare aiuti a Gaza” - Appello del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'equipaggio della Global Sumud Flotilla, in viaggio verso Gaza. Lo riporta lapresse.it