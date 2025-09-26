Mattarella a Flotilla | Consegnate gli aiuti tramite il Patriarcato latino

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lanciato un appello rivolto alle donne e agli uomini della Global Sumud Flotilla impegnati a portare aiuti umanitari a Gaza, invitandoli a non mettere a rischio la sicurezza delle persone coinvolte e ad accettare che il Patriarcato latino si occupi di consegnare gli aiuti. Mattarella, l’appello alla Global . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

