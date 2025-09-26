Mattarella a Castelporziano per l’ottava edizione del progetto sociale dedicato ai più fragili
Roma, 26 settembre 2025 -Si è svolta anche quest’anno nella Tenuta di Castelporziano – alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella – la festa di chiusura delle iniziative di carattere sociale dedicate alle fasce deboli della popolazione e alle associazioni di volontariato a sostegno dei più fragili. Ha condotto la manifestazione Stefano “Elio” Belisari. L’intrattenimento musicale della “Jazz Campus Orchestra” della Fondazione Musica per Roma diretta dal Maestro Massimo Nunzi, e il concerto di “Elio”, accompagnato da una formazione di cinque musicisti, hanno animato la festa. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: mattarella - castelporziano
Quirinale: Mattarella chiude iniziative sociali a Castelporziano
Arzano. Lello Marangio viene ricevuto giovedì 26 Settembre dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella . Un vanto per Arzano. Entusiasta Lello Marangio. Sentitelo. "Dopo l'invito il pass per entrare nella Tenuta di Castelporziano. Senza enfasi, oltre all' - facebook.com Vai su Facebook
Mattarella a Castelporziano per l’ottava edizione del progetto sociale dedicato ai più fragili - Il Capo dello Stato ha partecipato alla festa conclusiva delle iniziative sociali a Castelporziano, insieme a oltre 1. Riporta ilfaroonline.it
Mattarella a Castelporziano: "La diversità ci arricchisce" - (Agenzia Vista) "La Repubblica è costituita dalla comunità, dalle persone, tutte diverse nelle potenzialità, nei talenti, ciascuna dotata di ... Scrive stream24.ilsole24ore.com