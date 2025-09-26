Mattarella a Castelporziano | La solidarietà produce sviluppo e benessere

Tv2000.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle tenute presidenziali del Quirinale di Castelporziano si è svolta la cerimonia di chiusura delle iniziative sociali. “La solidarietà produce sviluppo e benessere”, ha detto il Capo dello Stato. Servizio di Fabio Bolzetta TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

mattarella a castelporziano la solidariet224 produce sviluppo e benessere

© Tv2000.it - Mattarella a Castelporziano: “La solidarietà produce sviluppo e benessere”

In questa notizia si parla di: mattarella - castelporziano

Quirinale: Mattarella chiude iniziative sociali a Castelporziano

Mattarella a Castelporziano per l’ottava edizione del progetto sociale dedicato ai più fragili

Il "Coro delle Mani bianche" accompagna inno di Mameli per la visita di Mattarella a Castelporziano – Il video

mattarella castelporziano solidariet224 produceMattarella: solidarietà trasforma e produce sviluppo e benessere - (askanews) – “La solidarietà trasforma e produce sviluppo e benessere, la solidarietà fa diventare tutti decisamente migliori”. Scrive itacanotizie.it

Mattarella a Castelporziano: La solidarietà produce sviluppo e benessere - (Agenzia Vista) Roma, 26 settembre 2025 "La solidarietà “trasforma e produce sviluppo, benessere. Lo riporta quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Mattarella Castelporziano Solidariet224 Produce