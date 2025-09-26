Mattarella a Castelporziano | La diversità ci arricchisce – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 26 settembre 2025 "La Repubblica è costituita dalla comunità, dalle persone, tutte diverse nelle potenzialità, nei talenti, ciascuna dotata di una irripetibile originalità, di una ricchezza preziosa, che molti- plica il patrimonio del Paese". Così il Presidente Mattarella chiudendo le iniziative sociali alla Tenuta di Castelporziano, tra le quali un centro estivo per persone con disabilità. "Il primo passo -ha aggiunto- è quello di consentire a tutti e a ciascuno di esprimere la propria personalità e il meglio di sé". Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
