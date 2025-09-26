Matlock – Stagione 2 | trailer rivela il vero cattivo e non è Senior

La prima stagione di Matlock era incentrata sul mistero di chi avesse nascosto i documenti della Wellbrexa, indicando che chiunque fosse dietro questo piano illegale fosse il vero cattivo della serie. Senza quell’incidente scatenante, Madeline Kingston, interpretata da Kathy Bates, non avrebbe mai assunto l’identità della povera vedova Madeline Matlock per ottenere un lavoro alla Jacobson Moore. Il finale della prima stagione di Matlock ha definitivamente rivelato che è stato Julian (Jason Ritter) a prendere fisicamente i documenti, anche se era solo un burattino nelle mani del padre, Senior (Beau Bridges). 🔗 Leggi su Cinefilos.it