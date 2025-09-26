Matlock stagione 2 | il trailer svela il vero cattivo

Jumptheshark.it | 26 set 2025

La serie Matlock si distingue per un intreccio ricco di colpi di scena e misteri che coinvolgono personaggi complessi e alleanze nascoste. La prima stagione ha delineato un quadro incentrato sulla scoperta dei documenti della Wellbrexa, lasciando intendere che chiunque fosse dietro questa operazione illegale fosse il vero antagonista. Al centro della narrazione troviamo Madeline Kingston, interpretata da Kathy Bates, la quale, a seguito di un evento scatenante, assume l’identità di una vedova per ottenere un impiego presso Jacobson Moore. analisi del finale della prima stagione e i protagonisti principali. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

matlock stagione 2 il trailer svela il vero cattivo

© Jumptheshark.it - Matlock stagione 2: il trailer svela il vero cattivo

In questa notizia si parla di: matlock - stagione

