Matlock – Stagione 2 | cast trama e tutto quello che sappiamo

Il reboot non ortodosso della CBS di Matlock ha affascinato e scioccato nella sua prima stagione, e la serie procedurale legale con Kathy Bates ha ottenuto il rinnovo per la seconda stagione. Basato sull’omonima serie degli anni ’80, il reboot moderno segue un avvocato settantenne di nome Matty Matlock (Bates) che torna nel mondo della legge e usa il suo status modesto per arrivare al fondo dei suoi casi. Sebbene la serie presenti la stessa struttura procedurale del suo predecessore, ha l’aggiunta di esplorare il misterioso passato di Matty, che coinvolge una tragedia del suo passato. 🔗 Leggi su Cinefilos.it