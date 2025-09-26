Matlock – Stagione 1 la spiegazione del finale

È stata una corsa sfrenata, ma la prima stagione di Matlock è finalmente giunta al termine, ponendo le basi per una trama che dovrebbe avere effetti duraturi. Non dovrebbe sorprendere che nel finale del reboot sempre più paranoico di Matlock accadano molte cose. Billy finalmente esprime a parole il suo rapporto di amoreodio con Sarah, Olympia lotta per mantenere la sua relazione con Matty nonostante tutto ciò che è successo, e la stessa Matty ammette le proprie colpe. In breve, quasi tutti i membri del cast di Matlock hanno un momento importante. Considerando la forza delle recensioni di Matlock, non sorprende che il finale della stagione 1 sia uno degli episodi più incredibilmente ben realizzati della televisione recente. 🔗 Leggi su Cinefilos.it