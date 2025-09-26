Massimo Sessa nominato Commissario straordinario per gli stadi
Massimo Sessa è stato designato Commissario straordinario per gli stadi. La proposta è arrivata dal ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, che ha inoltrato la nomina al vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e al ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti. Come riportato in una nota, l’iniziativa rientra nel quadro del decreto-legge che prevede «disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport». La procedura, una volta completato il passaggio del concerto tra i ministeri competenti, sarà sottoposta al parere della Conferenza Stato-Regioni per la piena attuazione. 🔗 Leggi su Lettera43.it
