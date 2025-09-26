MASSIMILIANO ROSOLINO A CIAO MASCHIO | QUALCHE CONCORRENTE A BALLANDO CI HA PROVATO CON NATALIA

26 set 2025

«Io posso essere molto geloso, possessivo addirittura, provare forti dispiaceri. Lo sono stato poche volte e non mi è divertito esserlo». Così Massimiliano Rosolino si confessa a Ciao Maschio, ospite di Nunzia De Girolamo, nella puntata in onda domani sabato 27 Settembre dalle 17.10 su Rai1. Il racconto nasce da un filmato che lo porta a rivivere momenti della maestra Natalia Titova (sua moglie, ndr) a Ballando con le Stelle. Ma c’è spazio anche per l’ammissione: «Almeno quattro su sette, tra i maschi che hanno ballato con Natalia e che vediamo in questo video, hanno fatto i simpatici: qualche battuta e qualche messaggio. 🔗 Leggi su Bubinoblog

