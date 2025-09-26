Massimiliano Rosolino | A Ballando ci hanno provato con Natalia Titova Zazzaroni compreso Sono dovuto intervenire

Massimiliano Rosolino, che quest’anno prenderà il posto di Paolo Belli a Ballando con le stelle, lancia una bomba: almeno quattro ex concorrenti del talent show condotto da Milly Carlucci avrebbero tentato un approccio con sua moglie, Natalia Titova — tra questi anche Ivan Zazzaroni, attuale membro della giuria del programma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

massimiliano rosolino ballando hannoMassimiliano Rosolino: «Qualche concorrente di Ballando con le stelle ci ha provato con mia moglie Natalia Titova. Una volta ho dovuto dire 'Basta'» - «Io posso essere molto geloso, possessivo addirittura, provare forti dispiaceri. Da msn.com

