Maschi Veri 2 con le new entry Ilenia Pastorelli Carolina Crescentini e Giancarlo Commare

Gli uomini hanno ancora molta strada da fare per capire le donne e accettare la loro emancipazione. Lo sanno bene Mattia ( Maurizio Lastrico ), Massimo ( Matteo Martari ), Riccardo ( Francesco Montanari ) e Luigi ( Pietro Sermonti ), a cui non è bastata una sola stagione di Maschi Veri per venire a capo del problema: e infatti ne servirà almeno una seconda, che è sbarcata sul set proprio in questi giorni. La convincente serie Netflix, diretta da Matteo Oleotto e Milena Cocozza (che sostituisce Letizia Lamartire) per Groenlandia, vedrà nuovamente i protagonisti alla ricerca di un equilibrio difficile da trovare. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Maschi Veri 2 con le new entry Ilenia Pastorelli, Carolina Crescentini e Giancarlo Commare

In questa notizia si parla di: maschi - veri

Nella puntata numero 248 di "Siamo serie – la guida ai tesori dello streaming": The Bear, Scomparsa a Lørenskog e Maschi Veri-

Maschi Veri Stagione 2: al via le riprese!

Maschi veri stagione 2: riprese inizia e novità da scoprire

I protagonisti di #MaschiVeri sono tornati sul set e non sono soli: scoprite qui le new entry della seconda stagione tutte le anticipazioni - X Vai su X

I protagonisti di #MaschiVeri sono tornati sul set e non sono soli: scoprite qui le new entry della seconda stagione tutte le anticipazioni - facebook.com Vai su Facebook

Maschi veri 2, iniziate le riprese e annunciate new entry nel cast - Il nuovo capitolo porterà con sé volti storici e importanti new entry nel cast ... Segnala ciakgeneration.it

Maschi Veri 2 con le new entry Ilenia Pastorelli, Carolina Crescentini e Giancarlo Commare - Ad interpretarle Carolina Crescentini, che presto sarà su Netflix anche con la serie Mrs Playmen; Silvia D’Amico, che di recente ha girato Piedone – Uno Sbirro a Napoli per Sky, e Giancarlo Commare, ... Secondo davidemaggio.it