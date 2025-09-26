Maryse potrebbe tornare sul ring? The Miz lascia la porta aperta | Se si presenterà l’opportunità giusta

The Miz e Maryse sono una delle coppie più iconiche della WWE, e potrebbe esserci ancora spazio per nuovi capitoli per l’ex due volte Divas Champion. Maryse non combatte da quando ha partecipato al Mixed Tag Team Match alla Royal Rumble 2022, dove ha fatto squadra con suo marito contro Edge e Beth Phoenix. Tuttavia, secondo The Miz, non esclude un possibile ritorno sul ring. The Miz ricorda WrestleMania 33 e apre alla possibilità di un ritorno di Maryse. Parlando con Adrian Hernandez di Unlikely, Miz ha rivelato che Maryse è ancora aperta all’idea di tornare sotto i riflettori: “Se si presenterà l’opportunità giusta”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

