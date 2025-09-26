Marvel zombies uccide blade prima del suo debutto nell’mcu

Il mondo delle produzioni Marvel continua a sorprendere, tra annunci, ritardi e sorprese inaspettate. In questo contesto, la presenza di personaggi iconici come Blade e le successive evoluzioni nel multiverso hanno attirato l’attenzione di fan e appassionati. L’attenzione si concentra non solo sulle future uscite cinematografiche ma anche sugli sviluppi delle serie animate e sui personaggi che emergono in modo inatteso. Questo articolo analizza gli ultimi eventi riguardanti il personaggio di Blade nel Marvel Cinematic Universe (MCU), con particolare attenzione alla sua rappresentazione nelle serie animate e ai rinvii che stanno caratterizzando la realizzazione del film live-action. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

