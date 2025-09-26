Martina Franca si prepara alla festa dei Santi Arcangeli Riapre al culto la chiesetta di San Michele

Tarantini Time Quotidiano La comunità parrocchiale di Regina Mundi si prepara a vivere con intensità la festa dei Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, in programma lunedì 29 settembre. Un appuntamento che ogni anno richiama fedeli e cittadini, intrecciando la dimensione spirituale con quella comunitaria e culturale. Il percorso di preparazione, con il triduo e celebrazioni nei giorni precedenti, culminerà proprio lunedì 29 settembre, giorno dedicato agli Arcangeli. Le Sante Messe saranno celebrate nella chiesetta di San Michele, precedute dalla recita della corona angelica, rinnovando la devozione e l’affidamento alla protezione dei Santi Arcangeli. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

