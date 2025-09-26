Martin Jacobsen Quartet in concerto al Charity Café
Martin Jacobsen, nato a Copenaghen, ha considerato Parigi la sua base dal 1995 prima di dividere il suo tempo tra l'Italia e la Corea del Sud dal 2016. Il suo ultimo disco su SteepleChase Records "Straight Off" (2021) ha confermato la sua posizione tra i più notevoli sassofonisti europei di oggi. 🔗 Leggi su Romatoday.it
This week: September 23rd to 27th #Tuesday 23 ANDY'S CORNER #Wednesday 24 BLUES JAM & FRIENDS | THE MOJO WORKERS #Thursday 25 JAM SESSION JAZZ| GABRIEL MARCIANO 4ET #Friday 26 MARTIN JACOBSEN QUARTET | #JazzNight