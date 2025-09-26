Parlare di Marta Bastianelli significa raccontare una delle figure più importanti del ciclismo femminile italiano. Ex campionessa del mondo a Stoccarda nel 2007, atleta delle Fiamme Azzurre, oggi collabora oltre che con il corpo militare della Polizia Penitenziaria anche con la Federazione Ciclistica Italiana come tecnica, mettendo a disposizione esperienza, sensibilità e passione. Bastianelli è stata molto più di una ciclista vincente: per anni è stata un punto di riferimento per le compagne, un esempio per le più giovani e una voce autorevole per il movimento. La sua carriera è stata segnata da grandi vittorie, sacrifici, scelte di vita importanti come la maternità conciliata con lo sport ad alto livello, e la capacità di restare sempre se stessa, dentro e fuori la bicicletta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marta Bastianelli: “Mondiale adatto a Longo Borghini, mi rivedo in Gasparrini. Ciabocco e Trinca Colonel grandi talenti”