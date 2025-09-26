Marras sarà in campo Magnani è pronto

Finalmente una buona notizia dall’infermeria. Dopo qualche giorno di risposo e sessioni differenziate, Manuel Marras ha ripreso a lavorare con il resto del gruppo e – salvo colpi di scena – sarà a disposizione di mister Dionigi per la trasferta a Bolzano di domani (ore 15). Il jolly della Reggiana era infatti uscito a metà del secondo tempo nella gara contro il Catanzaro per un risentimento muscolare che aveva un po’ allarmato lo staff, ma nelle ultime ore sembra essere tornato il sereno. L’ex centrocampista del Cosenza è diventato una colonna della formazione granata e contro i calabresi aveva anche siglato il primo gol con questi colori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

