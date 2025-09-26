Marras | Programma valido Deve andare avanti

Tutti contro uno. Per sapere cosa accadrà tra qualche settimana. Domande, quelle a cui si è sottoposto Leonardo Marras, candidato del Partito Democratico alle prossima elezioni regionali, assessore uscente che 2020 fu il più votato (18mila preferenze) in Toscana. La cornice è stata una sala Eden, luogo storico di incontro dei grossetani sulle Mura, che ha ospitato una platea folta. Marras si è sottoposto ad una serie di domande fatte dai giornalisti locali: Luca Mantiglioni (La Nazione), Daniele Reali (Il Giunco), Guido Fiorini (Maremma Oggi), Francesca Ferri (Il Tirreno) e Enrico Pizzi (Tv9). A presentare la serata Alfredo Faetti, direttore di Tv9. 🔗 Leggi su Lanazione.it

