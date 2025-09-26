Marc Márquez potrebbe vincere uno scontatissimo Mondiale questo weekend in Giappone. Gli basterà prendere tre punti in più del fratello Álex. Sono settimane, mesi, che quel titolo è suo per manifesta inferiorità dei rivali. Intanto lui fa il finto modesto nelle interviste. “Non dirò mai che sono il migliore, perché credo che ogni pilota abbia avuto la sua epoca – dice ad As – È molto difficile dire se uno sia migliore di un altro. Poi, quando qualcuno si ritira, i numeri ti dicono chi è il migliore. I numeri non mentono. Le parole sono portate via dal vento, ma i numeri non mentono, e vedi dove sei. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Márquez: «Meglio io o Rossi? E’ come paragonare Messi e Maradona, epoche diverse»