Marotta oggi il riconoscimento in Bicocca | laurea honoris causa in Marketing e mercati globali

Ilnerazzurro.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marotta laurea. Giornata speciale per Giuseppe Marotta, Presidente e Amministratore Delegato dell’ Inter, che oggi riceve un importante riconoscimento dall’ Università di Milano-Bicocca. Nel corso di una cerimonia tuttora in corso, il dirigente nerazzurro verrà insignito della Laurea Magistrale honoris causa in Marketing e mercati globali. Un tributo alla sua lunga carriera, che da oltre cinquant’anni lo vede protagonista nel mondo del calcio e punto di riferimento nella gestione sportiva. Il conferimento della laurea non celebra soltanto i successi raggiunti in ambito dirigenziale, ma anche l’impegno dimostrato da Marotta nella crescita del capitale umano e sportivo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

