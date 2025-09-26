Marotta | Nuovo San Siro? Mi auguro una cosa da parte di Inter e Milan c’è stata trasparenza
Le parole di Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, sulla situazione per il nuovo stadio dei nerazzurri. Tutti i dettagli in merito. Dal palco dell’Aula Magna dell’Università Milano-Bicocca, dove ha ricevuto la Laurea magistrale Honoris Causa in “Marketing e mercati globali”, il presidente dell’ Inter Giuseppe Marotta ha affrontato uno dei temi più discussi in città: il futuro di San Siro. Davanti agli studenti e alle autorità accademiche, il dirigente nerazzurro ha ribadito con fermezza la necessità di un nuovo impianto condiviso tra Inter e Milan. PAROLE MAROTTA – «Con sensibilità e intelligenza, spero che gli amministratori possano capire che la città ha bisogno di uno stadio nuovo, moderno. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: marotta - nuovo
Campo di calcio a nuovo. Marotta festeggia
Revisori dei Conti del Comune, Nicola Marotta è il nuovo presidente
Ultimissime Inter LIVE: Hancko nuovo nome per la difesa, parla Marotta
Milano o fuori: così Marotta sulla questione nuovo stadio - facebook.com Vai su Facebook
Marotta: “Milano ha la forte esigenza di uno stadio nuovo. Sull’avvio dell’Inter…” - http://SportItalia.it - X Vai su X
Marotta: “San Siro? Scenario un po’ imbarazzante. Se non si riuscisse a risolvere…" - Il presidente dell' Inter Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni i Dazn prima del fischio d'inizio del match tra i nerazzurri ed il Sassuolo. Lo riporta tuttosport.com
Stadio San Siro, l’ultimatum di Marotta: “Se non passa la vendita, andiamo altrove” - Il presidente dell’Inter in vista del voto in Consiglio sulla vendita: “Scenario imbarazzante”. milano.repubblica.it scrive