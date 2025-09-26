Marotta | Nuovo San Siro? Mi auguro una cosa da parte di Inter e Milan c’è stata trasparenza

Le parole di Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, sulla situazione per il nuovo stadio dei nerazzurri. Tutti i dettagli in merito. Dal palco dell’Aula Magna dell’Università Milano-Bicocca, dove ha ricevuto la Laurea magistrale Honoris Causa in “Marketing e mercati globali”, il presidente dell’ Inter Giuseppe Marotta ha affrontato uno dei temi più discussi in città: il futuro di San Siro. Davanti agli studenti e alle autorità accademiche, il dirigente nerazzurro ha ribadito con fermezza la necessità di un nuovo impianto condiviso tra Inter e Milan. PAROLE MAROTTA – «Con sensibilità e intelligenza, spero che gli amministratori possano capire che la città ha bisogno di uno stadio nuovo, moderno. 🔗 Leggi su Internews24.com

