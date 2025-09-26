Marotta Inter laurea honoris causa al Presidente | la premiazione del nerazzurro svolta premiato all’Università Bicocca

Marotta Inter, giornata speciale per Beppe Marotta: il presidente nerazzurro riceve la laurea magistrale honoris causa in Marketing. Giornata significativa per Beppe Marotta, attuale presidente dell’ Inter. Oggi, alle ore 15, il dirigente nerazzurro verrà insignito della laurea magistrale honoris causa in Marketing, Comunicazione Aziendale e Mercati Globali dall’Università di Milano Bicocca. Un riconoscimento che premia la lunga carriera nel management sportivo di uno dei protagonisti assoluti del calcio italiano degli ultimi decenni. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, «Il riconoscimento premia la sua lunga carriera nel management sportivo e il suo impegno nella formazione dei giovani». 🔗 Leggi su Internews24.com

