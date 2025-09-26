Marotta Inter laurea honoris causa al Presidente | la premiazione del nerazzurro svolta premiato all’Università Bicocca
Marotta Inter, giornata speciale per Beppe Marotta: il presidente nerazzurro riceve la laurea magistrale honoris causa in Marketing. Giornata significativa per Beppe Marotta, attuale presidente dell’ Inter. Oggi, alle ore 15, il dirigente nerazzurro verrà insignito della laurea magistrale honoris causa in Marketing, Comunicazione Aziendale e Mercati Globali dall’Università di Milano Bicocca. Un riconoscimento che premia la lunga carriera nel management sportivo di uno dei protagonisti assoluti del calcio italiano degli ultimi decenni. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, «Il riconoscimento premia la sua lunga carriera nel management sportivo e il suo impegno nella formazione dei giovani». 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: marotta - inter
Inter, due big dalla Premier su Thuram: Marotta ha già pronto il sostituto
Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta
Dal Bayern all’Inter: Marotta piazza il colpo da 90
Il piano di #Marotta per la sua #Inter con il blocco Italia e quattro azzurri protagonisti NUOVO VIDEO Con Maurizio Russo e Carlo Roscito - X Vai su X
#Oaktree e #Marotta rappresentano oggi le due anime dell’Inter, con l’obiettivo comune di rinforzarla. Il fondo americano vuole ringiovanire la rosa nerazzurra, il presidente vuole mantenere la sua anima italiana. Due filosofie che non necessariamente son - facebook.com Vai su Facebook
Inter, il riconoscimento per Marotta: oggi laurea honoris causa in Bicocca - Nel pomeriggio l'appuntamento per il presidente nerazzurro: presente anche Fcinter1908 all'evento Inter laurea Marotta ... Segnala msn.com
Marotta otterrà la Laurea magistrale Honoris Causa in “Marketing e mercati globali” - Il riconoscimento al Presidente nerazzurro per i suoi meriti nel management sportivo italiano e internazionale ... Secondo gianlucadimarzio.com