Marotta Inter il presidente riceve la laurea honoris causa | c’è anche il ringraziamento per Oaktree

Marotta Inter, la cerimonia per il presidente nerazzurro per la Laurea magistrale Honoris Causa ricevuta a Milano. I dettagli. Giornata storica per Giuseppe Marotta, Presidente e CEO dell'Inter, che oggi ha ricevuto dall'Università di Milano-Bicocca la Laurea magistrale Honoris Causa in "Marketing e mercati globali". Un riconoscimento prestigioso che celebra la lunga carriera di uno dei dirigenti più vincenti e influenti del calcio italiano. Dal palco dell'Ateneo milanese, Marotta ha preso la parola con grande emozione davanti a studenti, autorità e colleghi. «Per me è un giorno estremamente emozionante.

Giuseppe Marotta riceve la laurea honoris causa alla Bicocca: «Un tributo al valore culturale e sociale del calcio» - Al presidente dell'Inter è stata conferita la Laurea in «Marketing, Comunicazione aziendale e mercati globali»: «I successi più grandi nascono sempre dal lavoro di squadra» ... Lo riporta corriere.it

A Marotta laurea honoris causa 'una cosa straordinaria e unica' - Negli ultimi anni mi è capitato spessissimo di ricevere riconoscimenti e premi, ma questo è qualcosa di unico, straordinario e indimenticabile". msn.com scrive