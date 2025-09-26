Marotta Inter, la cerimonia per il presidente nerazzurro per la Laurea magistrale Honoris Causa ricevuta a Milano. I dettagli. L’ Inter, attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha voluto celebrare il presidente Giuseppe Marotta per la Laurea magistrale Honoris Causa appena ricevuta. COMUNICATO INTER – L’Università di Milano-Bicocca ha conferito oggi la Laurea magistrale Honoris Causa in Marketing e mercati globali al Presidente e CEO di FC Internazionale Milano, Giuseppe Marotta. La cerimonia si è tenuta nell’Aula magna dell’Ateneo, alla presenza della rettrice di Milano-Bicocca, Giovanna Iannantuoni, del presidente del consiglio di coordinamento didattico del corso di laurea in Marketing e mercati globali Flavio Gnecchi, e della delegata della rettrice per lo Sport universitario, Lucia Visconti Parisio. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Marotta Inter, il club lo celebra così dopo la Laurea ricevuta: il messaggio dei nerazzurri