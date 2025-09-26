Marotta Inter il club lo celebra così dopo la Laurea ricevuta | il messaggio dei nerazzurri
Marotta Inter, la cerimonia per il presidente nerazzurro per la Laurea magistrale Honoris Causa ricevuta a Milano. I dettagli. L’ Inter, attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha voluto celebrare il presidente Giuseppe Marotta per la Laurea magistrale Honoris Causa appena ricevuta. COMUNICATO INTER – L’Università di Milano-Bicocca ha conferito oggi la Laurea magistrale Honoris Causa in Marketing e mercati globali al Presidente e CEO di FC Internazionale Milano, Giuseppe Marotta. La cerimonia si è tenuta nell’Aula magna dell’Ateneo, alla presenza della rettrice di Milano-Bicocca, Giovanna Iannantuoni, del presidente del consiglio di coordinamento didattico del corso di laurea in Marketing e mercati globali Flavio Gnecchi, e della delegata della rettrice per lo Sport universitario, Lucia Visconti Parisio. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: marotta - inter
Inter, due big dalla Premier su Thuram: Marotta ha già pronto il sostituto
Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta
Dal Bayern all’Inter: Marotta piazza il colpo da 90
#Inter, #Marotta: “Se il Consiglio Comunale dovesse dire di no al nuovo stadio, è evidente che ci dovremo guardare in giro” ? #MilanPress - X Vai su X
#Oaktree e #Marotta rappresentano oggi le due anime dell’Inter, con l’obiettivo comune di rinforzarla. Il fondo americano vuole ringiovanire la rosa nerazzurra, il presidente vuole mantenere la sua anima italiana. Due filosofie che non necessariamente son - facebook.com Vai su Facebook
Calcio: Marotta, 'l'Inter deve sempre competere al massimo' - "L'Inter è un grande club e deve partecipare per competere al massimo. Segnala msn.com
Inter, Marotta: "Modric l’unico vero campione della Serie A. Chivu ce lo teniamo strettissimo, obiettivo almeno quarto posto" - Giuseppe Marotta, Presidente e CEO dell’Inter, festeggia la Laurea magistrale Honoris Causa in “ Marketing e mercati globali ”, conferitagli dall’Università di Milano- Si legge su msn.com