Nella giornata di oggi il presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha ricevuto la laurea honoris causa in Marketing e Mercati Globali presso l’Università di Milano Bicocca. Durante e a margine della cerimonia, ha rilasciato alcune dichiarazioni soffermandosi anche sulle principali vicende legate al calcio italiano. Le parole di Marotta. «Questo riconoscimento è unico e indimenticabile, la mia è una storia di semplicità segnata dalla passione, lo dedico a tutti i miei presidenti e a tutti i lavoratori che hanno collaborato con me. Avrei voluto laurearmi da giovane, ma dopo il liceo classico ho iniziato a lavorare subito nel calcio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Marotta: «In Italia non esiste la cultura della sconfitta. La Serie A ha un unico campione, Modric, arrivato a 40 anni»