Marotta ha già deciso ribaltone Inter | Chivu mandato via

In casa Inter l’inizio di stagione non è stato dei migliori e Chivu è già finito nel mirino: Marotta ha deciso per il cambio in panchina Un inizio di stagione sulle montagne russe per l’Inter: Chivu è partito con il botto, i cinque gol al Torino che facevano presagire una stagione da sogno. Poi però la realtà ha portato in dono le sconfitte con Udinese e Juventus e qualche malumore che ha fatto sì che il tecnico rumeno finisse già sulla graticola. Tutto passato, almeno per ora, grazie alle vittorie contro Ajax e Sassuolo, ma il nuovo allenatore nerazzurro deve dare continuità di risultati per rinsaldare la propria posizione. 🔗 Leggi su Sportface.it