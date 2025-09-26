Marotta ha già deciso ribaltone Inter | Chivu mandato via
In casa Inter l’inizio di stagione non è stato dei migliori e Chivu è già finito nel mirino: Marotta ha deciso per il cambio in panchina Un inizio di stagione sulle montagne russe per l’Inter: Chivu è partito con il botto, i cinque gol al Torino che facevano presagire una stagione da sogno. Poi però la realtà ha portato in dono le sconfitte con Udinese e Juventus e qualche malumore che ha fatto sì che il tecnico rumeno finisse già sulla graticola. Tutto passato, almeno per ora, grazie alle vittorie contro Ajax e Sassuolo, ma il nuovo allenatore nerazzurro deve dare continuità di risultati per rinsaldare la propria posizione. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: marotta - deciso
Zazzaroni: «Lookman-Inter? Marotta deciso, un giorno nel mirino!»
Inter, Marotta ha deciso: doppio addio immediato
GdS - Chivu ha deciso di dare la scossa, affrontando la squadra. Ad Appiano, ieri, si sono aggiunti anche Marotta e Ausilio per sostenere il gruppo. Per ripartire davvero, però, serve lasciarsi definitivamente alle spalle il passato. - facebook.com Vai su Facebook
Scontro Conte-Marotta, il VAR e tutto quello che sta succedendo, a distanza, fra Napoli e Inter NUOVO VIDEO Con @zullotwit, @maugirzio_russo ed @eleonora_trotta - X Vai su X
Marotta sicuro: «Inter, servono i risultati. Ho parlato con Chivu e abbiamo chiarito questa cosa» - Ora servono risultati» Nel prepartita di uno dei match più attesi della stagione, Juventus- Da calcionews24.com