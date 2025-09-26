Una cifra piuttosto importante da spendere per l’Inter, Marotta ha comunque già deciso: i nerazzurri vanno all’assalto e non badano a spese Dopo le difficoltà emerse nelle gare con Udinese e Juventus, l’Inter sta provando a rialzare la testa. I nerazzurri sono tornati al successo con l’Ajax e con il Sassuolo, allontanando almeno per il. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - Marotta completamente impazzito: 30 milioni sul piatto