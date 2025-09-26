Marotta | Chivu è moderno ma serve tempo Ecco la favorita per lo scudetto Poi l’annuncio su Ausilio

Le parole di Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, sulla situazione attuale dei nerazzurri in questo inizio stagione. Tutti i dettagli in merito. Giuseppe Marotta, presidente dell’ Inter, ha parlato ai giornalisti presenti all’Università Milano-Bicocca dopo la Laurea magistrale Honoris Causa ricevuta. EMOZIONE PER LA LAUREA RICEVUTA – Chiaro che sì, oggi è un giorno straordinario. Un premio diverso dal solito, un riconoscimento per il percorso di vita fatto. Ringrazio a tutti i Presidenti che ho avuto in 45 anni di lavoro. A tutti i colleghi, collaboratori che ho avuto in questi anni che mi ha aiutato a crescere. 🔗 Leggi su Internews24.com

