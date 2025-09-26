Marotta | Chivu è moderno ma serve tempo Ecco la favorita per lo scudetto Poi l’annuncio su Ausilio
Le parole di Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, sulla situazione attuale dei nerazzurri in questo inizio stagione. Tutti i dettagli in merito. Giuseppe Marotta, presidente dell’ Inter, ha parlato ai giornalisti presenti all’Università Milano-Bicocca dopo la Laurea magistrale Honoris Causa ricevuta. EMOZIONE PER LA LAUREA RICEVUTA – Chiaro che sì, oggi è un giorno straordinario. Un premio diverso dal solito, un riconoscimento per il percorso di vita fatto. Ringrazio a tutti i Presidenti che ho avuto in 45 anni di lavoro. A tutti i colleghi, collaboratori che ho avuto in questi anni che mi ha aiutato a crescere. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: marotta - chivu
Inter, arriva la nuova batosta per Marotta e Chivu: altro che nerazzurri, ha preferito un altro club
Triplo colpo Inter, Marotta corre ai ripari: ecco i rinforzi per Chivu
Calhanoglu Inter, Marotta e Chivu convinti della permanenza del turco: spunta il retroscena sulla telefonata tra il Galatasaray ed Ausilio!
Marotta: "Primo obiettivo posto CL, poi di più. Chivu? Mai neanche pensato a esonero. Esposito..." - X Vai su X
Chivu mette Sommer in panchina contro il Sassuolo, ma per Marotta è tutto sotto controllo: "Abbiamo l'obbligo di guardare al futuro" Scelta giusta secondo voi? - facebook.com Vai su Facebook
Inter, Marotta fa pressione sul Napoli: “Squadra da battere”. Nessun dubbio su Chivu e Ausilio | VIDEO CM.IT - Marotta allo scoperto da Chivu ad Ausilio passando dal nuovo stadio dopo aver ricevuto la Laurea Honoris Causa ... Come scrive calciomercato.it
Marotta: “Chivu, soddisfatto: caratteristiche di alto livello. Ausilio resta. Oaktree…” - Beppe Marotta ha parlato ai microfoni dei giornalisti, tra cui l'inviato di FCINTER1908. Da msn.com