Marotta | Chivu ce lo teniamo strettissimo Pio Esposito può diventare un campione

Gazzetta.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ad nerazzurro dopo aver ritirato la laurea honoris causa: "Sullo stadio sano realismo, sarebbe un dolore lasciare Milano. Ausilio in Arabia Saudita? Ha il Dna dell'Inter". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

marotta chivu ce lo teniamo strettissimo pio esposito pu242 diventare un campione

© Gazzetta.it - Marotta: "Chivu ce lo teniamo strettissimo. Pio Esposito può diventare un campione"

In questa notizia si parla di: marotta - chivu

Inter, arriva la nuova batosta per Marotta e Chivu: altro che nerazzurri, ha preferito un altro club

Triplo colpo Inter, Marotta corre ai ripari: ecco i rinforzi per Chivu

Calhanoglu Inter, Marotta e Chivu convinti della permanenza del turco: spunta il retroscena sulla telefonata tra il Galatasaray ed Ausilio!

Marotta: “Chivu grande allenatore, mai pensato a esonero. Ottimista su Stadio? C’è sano realismo” - Intervistato a margine della cerimonia di conferimento della Laurea Magistrale Honoris Causa all'Università Bicocca, il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha parlato di tanti argomenti: ... Secondo msn.com

Inter, Marotta: “Chivu non è stato un ripiego. Siamo orgogliosi della nostra scelta” - Nella prima conferenza stampa della nuova stagione in casa Inter, è intervenuto anche il presidente Marotta. Si legge su gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: Marotta Chivu Ce Teniamo