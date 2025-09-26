Marotta | Champions primo obiettivo Chivu? Nessuna emergenza grande allenatore
Il presidente nerazzurro ha conseguito una laurea honoris causa, conferita dall’Università degli Studi di Milano Bicocca, in Marketing e Mercati Globali. A margine della proclamazione ha parlato degli obiettivi dell'Inter e del ruolo di Chivu. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Marotta a Sky: «Dal 2018 rappresentiamo con orgoglio l’Italia in Champions. Mercato? L’organico a disposizione sia in sintonia con le nostre ambizioni. Su Chivu vi dico questo»
Sorteggio Champions, parla Marotta: “Chivu saprà affrontarla, organico coerente: l’obiettivo è…”
Ultimissime Inter LIVE: il sorteggio per la League Phase della Champions League dei nerazzurri, le parole di Chivu e Marotta
Stadio, Marotta: "Milano è fuori dagli Europei del 2032, ci siamo dovuti ritirare anche dalla finale di Champions. Inter e Milan garantiscono la massima trasparenza, speriamo che la sensibilità e l'intelligenza degli amministratori faccia capire che la città ha
"San Siro non è in grado di ospitare una finale di Champions, bisogna guardare avanti" Così ha parlato Giuseppe Marotta, ai microfoni di Radio Anch'io Sport Il presidente dell'Inter è convinto che lo stadio San Siro sia ormai obsoleto e che se ne debba
Marotta: "Primo obiettivo posto CL, poi di più. Chivu? Mai neanche pensato a esonero. Esposito…" - Il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha parlato di tanti argomenti a margine della laurea ottenuta alla Bicocca
Marotta: «In Italia non esiste la cultura della sconfitta. La Serie A ha un unico campione, Modric, arrivato a 40 anni» - Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha rilasciato alcune interessanti considerazioni riguardo il calcio italiano.