Marotta | Champions primo obiettivo Chivu? Nessuna emergenza grande allenatore

Gazzetta.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente nerazzurro ha conseguito una laurea honoris causa, conferita dall’Università degli Studi di Milano Bicocca, in Marketing e Mercati Globali. A margine della proclamazione ha parlato degli obiettivi dell'Inter e del ruolo di Chivu. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

marotta champions primo obiettivo chivu nessuna emergenza grande allenatore

© Gazzetta.it - Marotta: "Champions primo obiettivo. Chivu? Nessuna emergenza, grande allenatore"

In questa notizia si parla di: marotta - champions

Marotta a Sky: «Dal 2018 rappresentiamo con orgoglio l’Italia in Champions. Mercato? L’organico a disposizione sia in sintonia con le nostre ambizioni. Su Chivu vi dico questo»

Sorteggio Champions, parla Marotta: “Chivu saprà affrontarla, organico coerente: l’obiettivo è…”

Ultimissime Inter LIVE: il sorteggio per la League Phase della Champions League dei nerazzurri, le parole di Chivu e Marotta

marotta champions primo obiettivoMarotta: “Primo obiettivo posto CL, poi di più. Chivu? Mai neanche pensato a esonero. Esposito…” - Il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha parlato di tanti argomenti a margine della laurea ottenuta alla Bicocca ... Lo riporta msn.com

marotta champions primo obiettivoMarotta: «In Italia non esiste la cultura della sconfitta. La Serie A ha un unico campione, Modric, arrivato a 40 anni» - Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha rilasciato alcune interessanti considerazioni riguardo il calcio italiano. Si legge su ilnapolista.it

Cerca Video su questo argomento: Marotta Champions Primo Obiettivo