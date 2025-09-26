Marotta a tutto tondo | Abbiamo un grande allenatore ce lo teniamo stretto Siamo tutti molto soddisfatti di Chivu La Serie A ha un vero campione ecco chi è Poi parla dell’Allianz Stadium
Marotta a tutto tondo sul momento dell’Inter ma non solo: tutte le dichiarazioni dell’ex dirigente della Juve. L’ex Juve Giuseppe Marotta, Presidente e CEO dell’ Inter, ha festeggiato la Laurea magistrale Honoris Causa in Marketing e mercati globali conferitagli dall’ Università di Milano-Bicocca STADI – «La Serie A è, purtroppo, un campionato di transizione con giocatori di passaggio. Oggi secondo me abbiamo un vero campione che è Luka Modric, che però è arrivato a 40 anni. Nel 2010 ho partecipato all’inaugurazione dello Juventus Stadium e, guarda caso, in 7 anni vincemmo 7 scudetti consecutivi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: marotta - tutto
Zenga: «Marotta su Calhanoglu? Non vorrei che fosse tutto organizzato»
Zenga dubbioso sul caso Calhanoglu: «Non vorrei che fosse tutto organizzato, se Marotta non si fosse esposto così…»
Lookman vuole solo l’Inter ed è disposto a tutto! La speranza di Marotta e la data entro quando si può risolvere tutto: ecco cosa filtra da Bergamo
Scontro Conte-Marotta, il VAR e tutto quello che sta succedendo, a distanza, fra Napoli e Inter NUOVO VIDEO Con @zullotwit, @maugirzio_russo ed @eleonora_trotta - X Vai su X
Sala: “Marotta su San Siro? Non è minaccia. Molto possibile che Inter e Milan lascino Milano ma ma io credo che a questo punto il Consiglio debba decidere in piena autonomia. Io ho la coscienza a posto e ho fatto tutto quello che c'era da fare. Nella decision - facebook.com Vai su Facebook
Marotta: "Superlega messa da parte, il nuovo format della Champions dà molto più ossigeno" - Il presidente nerazzurro insignito della laurea honoris causa in marketing dalla Bicocca: "Attestato del mio lungo percorso professionale" ... Lo riporta tuttosport.com
Lo spot di Marotta a “reti unificate” sulla vendita di San Siro a Inter e Milan. Poi la minaccia: “Se non si risolve, andremo via da Milano” - Proprio nella settimana in cui il Consiglio comunale deve decidere sul futuro dello stadio, il presidente nerazzurro ha lanciato un appello ai microfoni di Rai 1, Dazn e Sky, senza ovviamente che ci f ... ilfattoquotidiano.it scrive