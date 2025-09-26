Marotta a tutto tondo | Abbiamo un grande allenatore ce lo teniamo stretto Siamo tutti molto soddisfatti di Chivu La Serie A ha un vero campione ecco chi è Poi parla dell’Allianz Stadium

Marotta a tutto tondo sul momento dell'Inter ma non solo: tutte le dichiarazioni dell'ex dirigente della Juve. L'ex Juve Giuseppe Marotta, Presidente e CEO dell' Inter, ha festeggiato la  Laurea magistrale Honoris Causa  in Marketing e mercati globali conferitagli dall' Università di Milano-Bicocca STADI – «La Serie A è, purtroppo, un campionato di transizione con giocatori di passaggio. Oggi secondo me abbiamo un vero campione che è Luka Modric, che però è arrivato a 40 anni. Nel 2010 ho partecipato all'inaugurazione dello Juventus Stadium e, guarda caso, in 7 anni vincemmo 7 scudetti consecutivi.

Marotta: "Superlega messa da parte, il nuovo format della Champions dà molto più ossigeno" - Il presidente nerazzurro insignito della laurea honoris causa in marketing dalla Bicocca: "Attestato del mio lungo percorso professionale" ... Lo riporta tuttosport.com

Lo spot di Marotta a "reti unificate" sulla vendita di San Siro a Inter e Milan. Poi la minaccia: "Se non si risolve, andremo via da Milano" - Proprio nella settimana in cui il Consiglio comunale deve decidere sul futuro dello stadio, il presidente nerazzurro ha lanciato un appello ai microfoni di Rai 1, Dazn e Sky

