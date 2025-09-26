Marmomac premia Furrer | Il marmo? Emblema di eleganza senza tempo
L’azienda apuana Furrer Spa premiata alla Marmomac di Verona con il ‘Best Communicator Award’ dello Iusve. Un riconoscimento che premia chi riesce a trasformare spazi e progetti in narrazioni innovative, creative e coinvolgenti, capaci di diffondere la cultura della pietra a un pubblico ampio ed eterogeneo. Una vittoria che sancisce, semmai ce ne fosse bisogno, che il marmo si lavora a Carrara e a Verona si espone solamente. Un risultato eccezionale che le aziende apuane hanno raggiunto anche grazie ad investimenti sulla tecnologia. Parliamo del marmo di Carrara, la pietra naturale più famosa al mondo con un fascino millenario, non a caso le aziende carraresi presenti a Verona hanno fatto la parte del leone: 75 stand apuani contro 73 veronesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
