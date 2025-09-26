Mario Venditti l’indagine e le perquisizioni | Il mio nome nel fango ho servito lo Stato per 45 anni | non lo meritavo

Garlasco (Pavia), 26 settembre 2025 – "Quello che è successo oggi, la perquisizione mi offende come uomo e come magistrato. Per 45 anni ho servito lo Stato anche in situazioni di pericolo, sono stato gli ultimi 10 anni sotto scorta e non meritavo tutto questo. Vada come vada, al di là del risultato delle indagini verrà fuori la verità che mi scagionerà sicuramente. Non ho mai preso soldi o benefit da nessuno per esercitare la professione che ho esercitato con grande dignità. Nessuno mi potrà mai restituire l’onore che è stato leso oggi con questa attività”. È amareggiato l'ex pm di Pavia Mario Venditti, indagato per corruzione in atti giudiziari perché avrebbe favorito Andrea Sempio chiedendo, nel 2017, un'archiviazione frettolosa, mentre parla in esclusiva alla trasmissione Quarto Grado. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mario Venditti, l’indagine e le perquisizioni: “Il mio nome nel fango, ho servito lo Stato per 45 anni: non lo meritavo”

