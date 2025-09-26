Mario Venditti dalla procura di Pavia al Casinò di Campione | chi è l’ex magistrato indagato per corruzione

Garlasco (Pavia), 26 settembre 2025 – "Sono solo calunnie, non ne so nulla". Così Mario Venditi. l’ex procuratore di Pavia indagato per corruzione in atti giudiziari in merito all’archiviazione della posizione di Andrae Sempio nelle indagini per il delitto di Garlasco, replicava lo scorso aprile circa la notizia di un’indagine nei suoi confronti da parte della Procura di Brescia, competente per quanto riguarda i magistrati pavesi. Oggi invece c’è la conferma che quell’indagine era in corso e con un’ipotesi di reato molto pesante. D’altronde il nome di Mario Venditti era già stato più volte collegato all'omicidio di Chiara Poggi del 13 agosto 2007, a livello mediatico, dopo la riapertura delle indagin i nei confronti di Andrea Sempio, la cui posizione era stata archiviata due volte nel 2017 e nel 2020, quando a guidare la Procura di Pavia c'era proprio Venditti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

