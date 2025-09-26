Mario Venditti chi è l' ex pm di Pavia che scagionò due volte Andrea Sempio
Mario Venditti, ex procuratore di Pavia c he nel 2017 archiviò l'indagine su Andrea Sempio nel caso Garlasco, s econdo il Tg1, sarebbe indagato per corruzione. L'ipotesi infatti, sarebbe quella per cui avrebbe accettato del denaro per scagionare l'amico di Marco Poggi. Ora gli inquirenti sono sulle tracce dei flussi versati dai familiari di Sempio. Al momento sono in corso da stamattina - 26 settembre - le perquisizioni a Garlasco, nell'abitazione della famiglia Sempio e nelle case del pm a Pavia, Genova e Campione d'Italia. Venditti è l'ex procuratore capo di Pavia che chiese e ottenne per due volte l'archiviazione per Andrea Sempio, ora nuovamente indagato, nel caso Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
