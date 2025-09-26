Mario Venditti chi è l’ex magistrato che scagionò Sempio per il delitto di Garlasco

Nuovo scossone nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi. La procura di Brescia ha iscritto nel registro degli indagati Mario Venditti, ex procuratore aggiunto di Pavia, con l’accusa di corruzione in atti giudiziari. Secondo i pm Claudia Moregola e Francesco Prete, il magistrato sarebbe stato corrotto per archiviare la posizione di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara e già segnalato come possibile autore alternativo del delitto. La Guardia di Finanza ha eseguito perquisizioni nelle abitazioni di Venditti a Pavia, Genova e Campione d’Italia, oltre che in quelle dei familiari di Sempio e di due ex appartenenti alla Polizia giudiziaria. 🔗 Leggi su Lettera43.it

