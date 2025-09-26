Mario Venditti chi è l’ex magistrato che scagionò Sempio per il delitto di Garlasco
Nuovo scossone nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi. La procura di Brescia ha iscritto nel registro degli indagati Mario Venditti, ex procuratore aggiunto di Pavia, con l’accusa di corruzione in atti giudiziari. Secondo i pm Claudia Moregola e Francesco Prete, il magistrato sarebbe stato corrotto per archiviare la posizione di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara e già segnalato come possibile autore alternativo del delitto. La Guardia di Finanza ha eseguito perquisizioni nelle abitazioni di Venditti a Pavia, Genova e Campione d’Italia, oltre che in quelle dei familiari di Sempio e di due ex appartenenti alla Polizia giudiziaria. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Mario Venditti: nuove indagini su Andrea Sempio nell'omicidio di Chiara Poggi - L'ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, in una nota del suo legale Domenico Aiello, ricorda la vicenda delle archiviazioni chieste e disposte dal gip nei procedimenti a carico di Andrea Sempio, ... Si legge su quotidiano.net
Mario Venditti: precisazioni sulla sua non partecipazione alle indagini del delitto di Garlasco - L'ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, tramite l'avvocato Domenico Aiello, invita "ad attenersi ai fatti nella loro oggettività e continenza" in merito alle notizie sulle nuove indagini sul ... Segnala quotidiano.net